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22. 07. 2017

ОБСЕ: Число мирных жертв на Донбассе возросло

 
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг информировал во время пресс-конференции в Донецке, что численность жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Укринформ.
 
"За период этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. В сравнении с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", − заявил Хуг.
 
Он уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.
 
При этом только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.
 
Ранее ООН подсчитали, что с начала конфликта на Донбассе (с 14 апреля 2014 по 14 мая 2017 года) погибли более двух тысяч мирных жителей.

Источник: korrespondent.net
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