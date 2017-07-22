Палестина прекращает контакты с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина временно прекращает все контакты с Израилем до тех пор, пока не будут убраны металлоискатели с территории Храмовой горы − святыни как иудеев, так и мусульман, передает Haaretz.

Он также призвал ХАМАС воспользоваться этой возможностью для национального примирения палестинцев.

Свое заявление Аббас сделал после того, как в результате насилия в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан были убиты трое палестинцев.

В Израиле молитва переросла в драку с полицией

По информации Al Jazeera, убийства произошли 21 июля. Первый палестинец был убит в Восточном Иерусалиме, второй − погиб от огня во время беспорядков после пятничной молитвы, третий − во время стычки с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский лидер добавил, что переговорил с главами Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Марокко, призвав их потребовать от Израиля прекратить текущие действия на Храмовой горе. Он также призвал Израиль освободить всех палестинских заключенных и отметил, что они создадут законопроект о лечении всех пострадавших в результате последней вспышки насилия.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной вновь обострились 14 июля, когда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. В результате инцидента погибли двое правоохранителей. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе.