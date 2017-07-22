Спикером Белого дома станет Сара Сандерс

Назначенный на пост директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи сообщил, что новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс, передает ВВС.

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, об уходе которого стало известно 21 июля. Отмечается, что Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.

​Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.

.@SHSanders45: @POTUS: "I'm grateful for Sean's work on behalf of my administration and the American people." https://t.co/qVDSRpsAlu pic.twitter.com/YPCrYlJhXW — Fox News (@FoxNews) 21 июля 2017 г.

Спайсер ​написал в Twitter, что для него было честью работать пресс-секретарем Белого дома.

"Это было честью и привилегией − служить президенту США и этой замечательной стране. Я продолжу свою работу в течение августа", − отметил он.

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) 21 июля 2017 г.

Ранее журналисты The Independent сообщили об 11 ошибках, допущенных Спайсером за три месяца президентства Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net