ФРГ: Перемирие на востоке Украины не соблюдается

Министерство иностранных дел Германии заявило, что "хлебное перемирие", введенное на востоке Украины 24 июня, не соблюдается. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД ФРГ отметили, что согласованное перемирие не выдерживается, наблюдаются многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения. В ведомстве заявили, что для долгосрочного прекращения огня "сторонам конфликта не хватает воли".

По данным МИД Германии, "каждый день на востоке Украины появляются жертвы, в том числе среди среди гражданского населения". По информации ведомства, за последние дни были убиты 14 и ранены 13 украинских военнослужащих.

В ведомстве призвали все стороны "немедленно выполнять достигнутые договоренности", иначе есть риск "усилить военный конфликт, который заберет еще больше жизней, и политический процесс завершится полностью".

"Самые интенсивные усилия в переговорном процессе бессмысленны, если нет политической воли для реализации (договоренностей − ред.). Восток Украины нуждается наконец в явных шагах к миру", − говорится в заявлении министерства.

Напомним, контактная группа по Украине согласовала "хлебное перемирие" на встрече в Минске. Стороны договорилась о режиме тишины на Донбассе с полуночи 24 июня до 31 августа на период сбора урожая.

США призвали РФ соблюдать перемирие на Донбассе

Источник: korrespondent.net