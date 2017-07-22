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22. 07. 2017

ФРГ: Перемирие на востоке Украины не соблюдается

 
Министерство иностранных дел Германии заявило, что "хлебное перемирие", введенное на востоке Украины 24 июня, не соблюдается. Об этом говорится в заявлении ведомства. 
 
В МИД ФРГ отметили, что согласованное перемирие не выдерживается, наблюдаются многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения.
 
В ведомстве заявили, что для долгосрочного прекращения огня "сторонам конфликта не хватает воли".
 
По данным МИД Германии, "каждый день на востоке Украины появляются жертвы, в том числе среди среди гражданского населения". По информации ведомства, за последние дни были убиты 14 и ранены 13 украинских военнослужащих.
 
В ведомстве призвали все стороны "немедленно выполнять достигнутые договоренности", иначе есть риск "усилить военный конфликт, который заберет еще больше жизней, и политический процесс завершится полностью".
 
"Самые интенсивные усилия в переговорном процессе бессмысленны, если нет политической воли для реализации (договоренностей − ред.). Восток Украины нуждается наконец в явных шагах к миру", − говорится в заявлении министерства.
 
Напомним, контактная группа по Украине согласовала "хлебное перемирие" на встрече в Минске. Стороны договорилась о режиме тишины на Донбассе с полуночи 24 июня до 31 августа на период сбора урожая.
 
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Источник: korrespondent.net
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