Население Гавайев готовят к ядерной атаке КНДР

Население Гавайских островов начали готовить к возможной ядерной атаке со стороны КНДР, передает Associated Press.

Отмечается, что законодатели штата потребовали обновить планы эпохи холодной войны для того, чтобы противостоять возрастающей угрозе Северной Кореи, которая разрабатывает ядерное оружие и баллистические ракеты, способные достичь островов.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что подобный сценарий развития событий "очень маловероятен", однако его нельзя игнорировать. В связи с этим на Гавайях запускают образовательную программу, в рамках которой, начиная с ноября, в первый рабочий день каждого месяца будет тестироваться система оповещения о ядерной атаке.

С помощью листовок и телевизионных программ людей будут информировать о том, что нужно делать во время тревоги. Представители чрезвычайных служб указывают, что на поиск убежища будет не больше 15-20 минут, и все действия должны быть доведены до автоматизма.

Они также отмечают, что гавайцы, которые часто сталкиваются со стихийными бедствиями в виде ураганов и цунами, должны иметь аварийный комплект, в который входит запас еды и воды на две недели.

В то же время в гавайском управлении по туризму опасаются, что эти меры могут отпугнуть путешественников.

КНДР: Наши ракеты долетят в любую точку мира

Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что способность Северной Кореи нанести удар по США является "лишь вопросом времени". А глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг допустил, что баллистические ракеты КНДР могут достичь территории США.

Источник: korrespondent.net