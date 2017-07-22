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22. 07. 2017

Трамп потребовал от Ирана освободить задержанных американцев

 
Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о серьезных последствиях, если власти страны не освободят удерживаемых американских граждан, сообщает Белый дом.
 
Отмечается, что Трамп готов инициировать новые и серьезные последствия для Ирана, если не будут освобождены и возвращены все несправедливо заключенные американские граждане.
 
Американская администрация подчеркнула, что в течение почти 40 лет Иран использовал задержание и захват заложников в качестве инструмента государственной политики и эта практика продолжается по сей день.
 
Белый дом предупредил Иран об ответственности за безопасность всех граждан США, находящихся в заключении.
 
"Президент Дональд Трамп и его администрация удваивают усилия по возвращению домой всех американцев, несправедливо задержанных за границей", − указано в сообщении.
 
Напомним, США расширили санкции против Ирана из-за программы баллистических ракет и другой незаконной деятельности.
 
Ранее власти США обратились к Тегерану с требованием немедленно освободить всех американских граждан и прочих иностранцев, находящихся в заключении в Иране по "сфабрикованным" иранскими спецслужбами обвинениям.

Источник: korrespondent.net
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