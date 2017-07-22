Протесты в Израиле: убиты шесть человек

Эскалация напряженности между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросла в насилие, в результате которого погибли шесть человек - трое палестинцев и трое израильтян, передает Associated Press.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной обострились вновь 14 июля, когда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. В результате инцидента погибли двое правоохранителей. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе.

В Иерусалиме, где продолжаются протесты и столкновения арабской молодежи с израильской полицией, погибли трое молодых палестинцев.

Отмечается, что местная мусульманская община недовольна установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. В связи с этим несколько тысяч палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу столкнулись с израильскими военными, жгли шины и бросали камни и петарды.

Военные применяли против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированны с травмами.

По информации палестинского агентства Wafa, также более 200 человек получили ранения в ходе столкновений в поддержку мечети Аль-Акса. Израильская полиция сообщает о ранении четырех своих сотрудниках и задержании десяти участников беспорядков в Иерусалиме. По данным местных медиков, от слезоточивого газа пострадали около 30 палестинцев.