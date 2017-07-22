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22. 07. 2017

Протесты в Израиле: убиты шесть человек

 
Эскалация напряженности между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросла в насилие, в результате которого погибли шесть человек - трое палестинцев и трое израильтян, передает Associated Press.
 
Напомним, отношения между Израилем и Палестиной обострились вновь 14 июля, когда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. В результате инцидента погибли двое правоохранителей. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе.
 
В Иерусалиме, где продолжаются протесты и столкновения арабской молодежи с израильской полицией, погибли трое молодых палестинцев. 
 
Отмечается, что местная мусульманская община недовольна установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. В связи с этим несколько тысяч палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу столкнулись с израильскими военными, жгли шины и бросали камни и петарды. 
 
Военные применяли против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированны с травмами.
 
По информации палестинского агентства Wafa, также более 200 человек получили ранения в ходе столкновений в поддержку мечети Аль-Акса.
 
Израильская полиция сообщает о ранении четырех своих сотрудниках и задержании десяти участников беспорядков в Иерусалиме.
 
По данным местных медиков, от слезоточивого газа пострадали около 30 палестинцев.
 
 
Позже стало известно, что вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
 
В скорой помощи сообщили, что пострадали четыре человека, в том числе трое были убиты, а одна женщина эвакуирована в реанимацию в состоянии от среднего до тяжелого".
 
Отмечается, что погибшие − двое мужчин 40 и 60 лет, а также 60-летняя женщина. Раненой также около 60 лет. По сведениям военных, террориста обезвредили.
 
Как сообщал Корреспондент.net, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Палестина временно прекращает все контакты с Израилем до тех пор, пока не будут убраны металлоискатели с территории Храмовой горы − святыни как иудеев, так и мусульман.

Источник: korrespondent.net
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