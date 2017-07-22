МИД Украины: Россия сознательно срывает перемирие

Украина считает обострение ситуации на Донбассе сознательным срывом "хлебного перемирия" со стороны России и выражает решительный протест, говорится в обнародованном заявлении МИД Украины.

Напомним, контактная группа по Украине согласовала "хлебное перемирие" на встрече в Минске. Стороны договорилась о режиме тишины на Донбассе с полуночи 24 июня до 31 августа на период сбора урожая.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

"Расцениваем действия государства-агрессора и поддерживаемых ним боевиков как сознательный срыв режима "хлебного перемирия", которое, по договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было продолжаться с 24 июня по 31 августа", − отмечается в заявлении.

Особую тревогу украинского МИД вызвало повреждение жилого дома в Красногоровке, а также нападение российской диверсионной группы в районе города 20 июля.

В министерстве подчеркнули, что только за три дня 18-20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, были ранены 15 солдат и двое гражданских.

"В очередной раз вынуждены констатировать, что действиями своих военных в зоне начатого Россией международного вооруженного конфликта на Донбассе, а также провокационными и агрессивными заявлениями своих марионеточных структур Кремль сознательно подрывает процесс мирного урегулирования на основе Минских договоренностей", − заявили в .

МИД.

Украина требует от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства по Минским договоренностям.

В ведомстве ожидают от международного содружества "четкой реакции в ответ на агрессивные действия российских гибридных войск на Донбассе и усиления давления на РФ с целью их немедленного прекращения".

Ранее сообщалось, что США осуждают насилие на востоке Украины и призывают Россию соблюдать перемирие.

Источник: korrespondent.net