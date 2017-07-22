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22. 07. 2017

Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа

 
Кенсингтонский дворец опубликовал новый официальный портрет сына герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин принца Джорджа, сообщает пресс-служба дворца.
 
"Герцог и герцогиня рады поделиться новым официальным портретом принца Джорджа в честь его четвертого дня рождения", − говорится в сообщении.
 

The Duke and Duchess are delighted to share a new official portrait of Prince George to mark HRH's 4th birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/Fct5iaoEer

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 июля 2017 г.
 
Ранее принц Джордж посетил с родителями Германию, где их приняла в своей резиденции канцлер Ангела Меркель.
 
В последний день официального визита герцог Кембриджский совершил с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой экскурсию на вертолете на завод Airbus в Гамбурге.
 

Cмотрите фотогалерею: Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа

 
Появились первые фото британского принца Джорджа в детском саду
 
Напомним, во время визита в Канаду Джордж отказался пожать руку премьер-министру страны Джастину Трюдо.

Источник: korrespondent.net
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