Итоги 21.07: Протесты в Израиле, выходка Femen

В результате палестинских протестов в Израиле убиты шесть человек
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросло в насилие, в результате которого погибли шесть человек.
Военные применяли против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированны с травмами.
Позже стало известно, что вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
МИД Украины заявило, что Россия сознательно срывает перемирие на Донбассе
МИД Украины обвинило Россию в сознательном срыве "хлебного перемирия" из-за обострения ситуации на Донбассе.
Ведомство выразило решительный протест в связи с активизацией атак и обстрелов со стороны российских гибридных войск.
Россия отказалась выдавать экс-беркутовцев
Правоохранители России отказали Генпрокуратуре в экстрадиции 21 бывшего сотрудника спецподразделения Беркут, которых подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.
В то же время Киев все еще ждет ответа России об экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназначения "Беркут" Сергея Кусюка.
Siemens объявил о прекращении поставок турбин компаниям РФ
Немецкий концерн Siemens объявил о начале разрыва лицензионного соглашения и прекращении поставки генерирующего оборудования подконтрольным государству российским компаниям.
"Все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были локально модифицированны и незаконно поставлены в Крым", − заявили в компании.
Также стало известно, что Siemens через суд намерен вернуть турбины своего производства, которые были поставлены в Крым в обход санкций.
В ГПУ заявили, что на заводе Мотор Сич разворовали 350 миллионов гривен
Генеральная прокуратура расследует растрату и присвоение более 350 миллионов гривен на заводе Мотор Сич.
В ведомстве устновили, что в течение 2013-2016 годов должностные лица ПАО Мотор Сич приобрели "мусорные" ценные бумаги, путем перечисления денежных средств в сумме более 350 миллионов гривен на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения.
Госдума запретила анонимайзеры в России
Российская Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам – так называемых анонимайзеров.
Новый закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.
Украину посетил Лукашенко
Украину с официальным визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время приема активистка Femen проникла в здание администрации и показала грудь, выкрикивая слова "Жыве Беларусь".
Кorrespondent.net разбирался в деталях встречи двух лидеров.