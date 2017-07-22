Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2017, суббота, 07:26
+23°C
Завтра +24°C
+23°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
22. 07. 2017

Итоги 21.07: Протесты в Израиле, выходка Femen

 
В результате палестинских протестов в Израиле убиты шесть человек
 
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросло в насилие, в результате которого погибли шесть человек.
 
Военные применяли против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированны с травмами.
 
Позже стало известно, что вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
 
 
 
МИД Украины заявило, что Россия сознательно срывает перемирие на Донбассе
 
МИД Украины обвинило Россию в сознательном срыве "хлебного перемирия" из-за обострения ситуации на Донбассе.
 
Ведомство выразило решительный протест в связи с активизацией атак и обстрелов со стороны российских гибридных войск.
 
Россия отказалась выдавать экс-беркутовцев
 
Правоохранители России отказали Генпрокуратуре в экстрадиции 21 бывшего сотрудника спецподразделения Беркут, которых подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.  
 
В то же время Киев все еще ждет ответа России об экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназначения "Беркут" Сергея Кусюка.
 
Siemens объявил о прекращении поставок турбин компаниям РФ
 
Немецкий концерн Siemens объявил о начале разрыва лицензионного соглашения и прекращении поставки генерирующего оборудования подконтрольным государству российским компаниям. 
 
"Все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были локально модифицированны и незаконно поставлены в Крым", − заявили в компании.
 
Также стало известно, что Siemens через суд намерен вернуть турбины своего производства, которые были поставлены в Крым в обход санкций.
 
В ГПУ заявили, что на заводе Мотор Сич разворовали 350 миллионов гривен
 
Генеральная прокуратура расследует растрату и присвоение более 350 миллионов гривен на заводе Мотор Сич.
 
В ведомстве устновили, что в течение 2013-2016 годов должностные лица ПАО Мотор Сич приобрели "мусорные" ценные бумаги, путем перечисления денежных средств в сумме более 350 миллионов гривен на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения.
 
Госдума запретила анонимайзеры в России
 
Российская Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам – так называемых анонимайзеров.
 
Новый закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.
 
Украину посетил Лукашенко
 
Украину с официальным визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время приема активистка Femen проникла в здание администрации и показала грудь, выкрикивая слова "Жыве Беларусь".
 
 
Кorrespondent.net разбирался в деталях встречи двух лидеров.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.