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22. 07. 2017

Активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы

 
Активистку Femen Анджелину Диаш де Кинташ, которая обнажилась в Администрации президента Украины, задержали по обвинению в хулиганстве, сообщает ее адвокат Ярослав Яценко.
 
По его словам, задержанная проведет ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство с оказанием сопротивления, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).
 
 
Он также сообщил, что меру пресечения активистке будет выбирать Печерский суд 22 июля.
 
Задержанная отказалась от услуг государственного адвоката, но, как сообщает Яценко, он до сих пор не был к ней допущен.
 
Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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