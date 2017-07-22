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22. 07. 2017

Интерпол опубликовал список потенциальных террористов в Европе

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала список 173 террористов Исламского государства, которых могут отправить в Европу для совершения терактов в отместку за военные поражения на Ближнем Востоке, передает The Guardian.

Перечень составлен на основании данных американской разведки, полученных во время операций на контролируемой ИГИЛ территории в Сирии и Ираке.

В список вошли лица, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для причинения серьезных травм и смертей".

Издание отмечает, что у Интерпола нет сведений о том, что предполагаемые террористы уже находятся в Европе.

Правоохранители опасаются, что по мере разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке все больше потенциальных террористов-смертников будут пытаться приехать в Европу.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, аль-Багдади был уничтожен в Сирии в результате авиаудара.
 
Позже в СМИ появилась информация, что террористы ИГ подтвердили гибель своего лидера.
 

Источник: korrespondent.net
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