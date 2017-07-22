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22. 07. 2017

Сутки в АТО: 11 обстрелов, один военный погиб

 
За минувшие сутки сепаратисты 11 раз открывали огонь по украинским позициям: ВСУ потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
На Мариупольском направлении, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по опорным пунктам ВСУ вблизи Гнутового и Широкиного.
 
Отмечается, что здесь огнем в ответ силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.
 
 
На Донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.
 
На Луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета позиции ВСУ в Крымском.
 
Кроме того, около 21 часов, преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей, получили ранения.
 
В ДНР, в свою очередь, за неделю насчитали почти 300 нарушений «режима тишины» со стороны украинских военных.
 
Напомним, что за три дня 18-20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, были ранены 15 солдат и двое гражданских.
 
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Источник: korrespondent.net
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