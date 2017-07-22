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22. 07. 2017

На Закарпатье двух украинцев будут судить за провокации на венгерском языке

 
В Ужгородский городской районный суд направлено обвинительное заключение в отношении двух украинцев, обвиняемых в государственной измене за установление в Закарпатье агитационных стел на венгерском языке.
 
Их подозревают в совершении государственной измены, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности.
 
"Речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районах Закарпатской области с надписями на венгерском языке: "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области", - сообщили в прокуратуре.
 
Украинцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Напомним, что советник главы МВД Зоран Шкиряк заявлял о причастности российских спецслужб к раскачиванию ситуации на Закарпатье. По его мнению, российские кураторы имеют своих адептов в закарпатской венгерской общине.
 

Источник: korrespondent.net
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