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22. 07. 2017

Сенат Польши принял спорный закон о Верховном суде

 
Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде, сообщает rmf24.pl.
 
Ночью с пятницы по субботу Сенат принял без поправок закон о Верховном суде.
 
Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.
 
 
Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
 
Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.
 
Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.
 

Источник: korrespondent.net
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