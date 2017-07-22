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22. 07. 2017

В ДТП в Одесской области погибла журналистка, еще одна пострадала

 
Вследствие дорожно-транспортного происшествия в Одесской области погибла специальный корреспондент сайта "Страна.UA" Стася Рафал, сообщила ее коллега Валерия Ивашкина в Facebook.
 
Трое журналисток ехали отдыхать на море в Одессу, когда вблизи села Троицкое произошла авария. Микроавтобус, в котором они ехали, около 4:00 22 июля 2017 года врезался в грузовой автомобиль, неожиданно притормозивший на средней полосе трассы.
 
В результате столкновения Рафал вместе с креслом выбросило из салона. Врачи, приехавшие на место аварии, констатировали смерть журналистки. По информации Ивашкиной, в результате ДТП пострадала также еще одна ее коллега Екатерина Шумило, которую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Любашевскую больницу. 
 
 
Журналистки ехали на "микроавтобусе с Блаблакара".
 
Корреспондент.net выражает соболезнования родным и близким Стаси Рафал.
 
Напомним, ранее в Киеве грузовой автомобиль столкнулся с патрульным автомобилем полиции, сообщает пресс-служба патрульной полиции. В результате ДТП травмирован полицейский.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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