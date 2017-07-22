В Лондоне за торговлю лимонадом оштрафовали пятилетнюю девочку

В Лондоне пятилетнюю девочку оштрафовали на 150 фунтов (около 195 долларов) за продажу лимонада, сообщает BBC.

Отец девочки Андре Спайсер рассказал, что его дочь продавала лимонад по 50 пенсов за стакан с маленького прилавка в районе Майл Энд на востоке Лондона.

Тысячи музыкальных фанатов в это время проходили мимо по дороге на фестиваль Lovebox.

Спайсер рассказал, что его дочери понравилась идея организовать небольшую "лавочку" возле дома.

"Она просто хотела, чтобы люди улыбнулись. Она очень собой гордилась", - сказал он.

"Через некоторое время после начала торговли подошли четверо полицейских. Я был немного шокирован. Я думал, они просто скажут нам собрать вещи и идти домой", - заявил Спайсер.

"Но они включили камеру и начали зачитывать длинный документ, поясняющий, что у нее нет лицензии на торговлю. Моя дочь прижалась ко мне с криком: "Папа, папа, я поступила плохо". Ей всего пять лет", - рассказал он.

"После этого нам выписали штраф на 150 фунтов. Мы собрались и пошли домой", - добавил Спайсер.

Представитель местных властей заявил: "Нам очень жаль, что такое произошло. Мы исходим из того, что наши полицейские руководствуются здравым смыслом и с умом используют свои полномочия".

В полиции пообещали отменить штраф и извиниться перед семьей.

Источник: korrespondent.net