Сепаратисты не пускают патрули ОБСЕ в Новоазовск

"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте", - говорится в сообщении.

При этом другой гражданский транспорт проезжает блокпост.

1/2 СММ #ОБСЕ ждет болeе 1,5ч на блокп. в Новоазовске.Патрули СММ видят там движение многих трансп.средств воен.типа https://t.co/aozXN0FFQa

Позже в миссии сообщили, что патруль ждет на блокпосте в Новоазовске уже более полутора часов. При этом наблюдатели СММ видят там движение многих транспортных средств военного типа.