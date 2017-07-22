Сепаратисты не пускают патрули ОБСЕ в Новоазовск

1/2 СММ #ОБСЕ ждет болeе 1,5ч на блокп. в Новоазовске.Патрули СММ видят там движение многих трансп.средств воен.типа https://t.co/aozXN0FFQa— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июля 2017 г.
Источник: korrespondent.net
1/2 СММ #ОБСЕ ждет болeе 1,5ч на блокп. в Новоазовске.Патрули СММ видят там движение многих трансп.средств воен.типа https://t.co/aozXN0FFQa— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июля 2017 г.
Источник: korrespondent.net
Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.