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22. 07. 2017

Сепаратисты не пускают патрули ОБСЕ в Новоазовск

 
Боевики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в Новоазовск Донецкой области, говорится в официальном Twitter миссии.
 
"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте", - говорится в сообщении.
 
При этом другой гражданский транспорт проезжает блокпост.

1/2 СММ #ОБСЕ ждет болeе 1,5ч на блокп. в Новоазовске.Патрули СММ видят там движение многих трансп.средств воен.типа https://t.co/aozXN0FFQa

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июля 2017 г.
 
Позже в миссии сообщили, что патруль ждет на блокпосте в Новоазовске уже более полутора часов. При этом наблюдатели СММ видят там движение многих транспортных средств военного типа.
 
"СЦКК не устраняет нарушение. Старший по рангу член т.н. "разведки ДНР" цитирует "приказы" на отказ в доступе СММ ОБСЕ", - добавили в миссии.
 
Напомним, что за минувшие сутки сепаратисты 11 раз открывали огонь по украинским позициям: ВСУ потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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