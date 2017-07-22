Кабмин обещает среднюю зарплату 11 тыс, но нескоро

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что ожидает уровень средней заработной платы в Украине 11 тысяч гривен в 2021 году, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По словам Ревы, сразу после принятия пенсионной реформы начнется дискуссия по введению второго - накопительного - уровня пенсионной системы.

"Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы возможно начать в 2021 году. Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. По нашим прогнозам, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 тысяч гривен. А при благоприятных условиях, возможно, и больше", - отметил министр.

Старт внедрения накопительного уровня будет зависеть от того, насколько успешно в стране будут решены соответствующие проблемы, речь идет, в частности, о темпах детенизации экономики.

"Однозначно, что после роста уровня заработной платы в Украине - а это есть в планах и расчетах правительства - увеличатся и отчисления в бюджет, именно после этого можно будет вводить накопительный уровень. Ведь с высокой зарплаты эти отчисления не будут такими ощутимыми для людей, а значит не будет и причин уклоняться от уплаты обязательных взносов", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отметили, что в солидарной системе отчисления во все необходимые фонды осуществляет работодатель, а в накопительной - каждый платит за себя сам, со своей зарплаты.

На сегодняшний день, по данным Кабмина, средняя зарплата в Украине превысила 7 тысяч гривен.

Напомним, что президент Петр Порошенко поручил правительству осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение.

Источник: korrespondent.net