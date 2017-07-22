СБУ заявляет о новых провокациях России в Киеве

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о попытке захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры и планируемой провокации в Администрации президента, передает Интерфакс-Украина.
По словам главы спецслужбы, попытка захвата была осуществлена 12 июля. Она была организована Россией.
"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", – указал Грицак.
Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации Россией провокаций возле посольства Польши в Киеве.
"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", – заверил глава СБУ.
Как сообщал Корреспондент.net, в начале июля СБУ задержала в центре Киева около 30 человек из столичных спортивных клубов. Они должны были устроить провокации возле посольства Польши.
СБУ закрыла десять антиукраинских сайтов
Источник: korrespondent.net