СБУ заявляет о новых провокациях России в Киеве

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о попытке захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры и планируемой провокации в Администрации президента, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы спецслужбы, попытка захвата была осуществлена 12 июля. Она была организована Россией.

"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", – указал Грицак.

Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации Россией провокаций возле посольства Польши в Киеве.

"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", – заверил глава СБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июля СБУ задержала в центре Киева около 30 человек из столичных спортивных клубов. Они должны были устроить провокации возле посольства Польши.

СБУ закрыла десять антиукраинских сайтов

Источник: korrespondent.net