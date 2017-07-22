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22. 07. 2017

В Николаеве столкнулись микроавтобус и грузовик: трое погибших

Сегодня утром в Николаеве в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека, сообщает региональное управление Нацполиции.

"В районе перекрестка автодорог Н-14 и Р-06 водитель автомобиля DAF, двигаясь со стороны г. Новая Одесса в направлении Николаева, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, начал осуществлять поворот и допустил столкновение с пассажирским автобусом Меrсеdеs Vito", – говорится в сообщении.

На месте происшествия погибли 35-летний и 6-летний пассажиры Меrсеdеs Vito. Также по дороге в больницу скончался водитель микроавтобуса. Еще одного пассажира, 27-летнюю женщину, которая сидела на переднем сидении, госпитализировали с телесными повреждениями.

В полиции добавили, что спасателям пришлось доставать женщину и водителя из микроавтобуса, ведь от мощного удара их заблокировало.

На месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативная группа.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня ночью по дороге в Одессу погибла в ДТП журналист сайта Страна.ua Стася Рафал. Микроавтобус, в котором она ехала, врезался в грузовик, неожиданно притормозивший на средней полосе трассы.

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Источник: korrespondent.net
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