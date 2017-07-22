Орбан готов поддержать Польшу в случае введения санкций ЕС

Венгрия выступила в поддержку Польши "в борьбе с Евросоюзом", который планирует ввести санкции против Варшавы за судебную реформу, заявил в субботу, 22 июля, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Наступление инквизиции против Польши не преуспеет, поскольку Венгрия будет использовать все законные возможности Евросоюза, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Польшей", – заявил глава венгерского правительства.

Накануне польский Сенат одобрил закон о реорганизации Верховного суда, которая фактически ставит его под контроль правительства и парламента. Закон вступит в силу, если его подпишет президент страны Анджей Дуда.

Ранее Еврокомиссия пригрозила Польше серьезными последствиями в случае вступления в силу закона о судебной реформе в его нынешнем виде.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС может начать процедуру по 7-й статье Лиссабонского договора, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса. Совещание пройдет в Еврокомиссии уже в конце июля. По его словам, судебная реформа в случае вступления в силу "упразднит еще оставшуюся независимость юстиции и поставит ее под полный политический контроль правительства".

18 июля президент Польши Анджей Дуда потребовал внести изменения в проект судебной реформы и заявил, что не станет подписывать уже принятый депутатами законопроект. В его нынешней редакции этот документ, инициированный правящей партией Закон и справедливость, действует "как политический диктат", заявил глава государства.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net