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22. 07. 2017

Пограничники задержали троих россиян за нарушение границы

Сегодня ночью пограничный наряд задержал в Сумской области троих нарушителей государственной границы Украины, передает Госпогранслужба.

"Трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний – внутренний паспорт гражданина России, а 15-летний – вообще не имел никаких документов, удостоверяющих личность.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий.

Задержанные россияне. Фото: Госпогранслужба
 

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе украинские пограничники заявили о задержании разведчика ЛНР. Задержанный является военнослужащим полка сепаратистов Витязь.

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Источник: korrespondent.net
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