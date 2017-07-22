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22. 07. 2017

СБУ: С Донбасса в Сирию уехали сотни наемников РФ

В Сирии воюют более 500 граждан Российской Федерации, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Укринформ.

"По оперативным данным Службы безопасности, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, которые принимали участие в действиях на Донбассе. Большинство – это профессиональные военные из числа подразделений спецназначения внутренних войск, ВДВ и морской пехоты, а также сил специальных операций России", – сказал Грицак.

По его словам, также уже установлено, что 124 человека из этих наемников уже погибли.

В то же время Грицак уточнил, что речь идет не об официальном военном контингенте РФ в Сирии, а именно о наемниках.

Глава СБУ также утверждает, что на территории Украины уже погибло несколько тысяч российских военнослужащих и наемников. Грицак напомнил, что в Украине действует Единая база ДНК пропавших без вести лиц.

По его словам, сегодня в этой базе имеется более 300 ДНК-профилей лиц, которые не совпадают с образцами пропавших без вести в районе АТО украинских военных и гражданских.

Глава СБУ убежден, что некоторые из этих ДНК-профилей точно принадлежат именно российским военным и наемникам.

"Мы призываем всех матерей, родителей детей российских граждан, которые отправились строить "русский мир" на Донбасс и пропали без вести, обратиться в центр обмена заложниками для установления коммуникаций и проведения необходимых экспертиз", – подчеркнул Грицак.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Украину приехала мать россиянина Виктора Агеева, которого взяли в плен на Донбассе 24 июня.

Ранее Агеев заявил, что он служит по контракту в России. Против него открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК). Агеев арестован на два месяца.

Источник: korrespondent.net
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