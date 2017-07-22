Мать Агеева встретилась с задержанным сыном

Сегодня состоялась встреча задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева и его матери Светланы Агеевой. Она длилась около одного часа, сообщил журналист Новой газеты Павел Каныгин, в эфире телеканала 112 Украина.

"Встреча Агеева с матерью произошла в Старобельске, в СИЗО. Виктор выглядел неплохо, здоров, но по его внешнему виду было видно, что встреча стала для него волнительной, ему было очень приятно. Сама встреча длилась приблизительно около одного часа. Мать передала вещи и конфеты, все это официальным путем было оформлено сотрудниками СИЗО", – сообщил журналист.

По его словам, Виктор Агеев рассказал, что очень надеется на то, что российские власти подключатся к его делу и начнут его "вытаскивать", он очень надеется, что будет запущена процедура обмена пленными.

"Также мы узнали, что к Виктору даже не приезжал российский консул, за все это время, что он находится в СИЗО к нему приезжал только Красный Крест", – отметил Павел Каныгин.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июня украинские военные в зоне АТО обезвредили ДРГ противника и взяли в плен группу боевиков, среди которых был гражданин России.

Позже стало известно, что задержанный россиянин − Виктор Агеев находится в СИЗО Старобельска, а его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы ее сын остался служить в российской армии по контракту.

Накануне сам Агеев заявил, что он действительно служит по контракту в России. Против него открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК). Агеев арестован на два месяца.

Источник: korrespondent.net