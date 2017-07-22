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22. 07. 2017

В Мосуле во время операции против ИГИЛ задержали россиян

Сотрудники служб безопасности Ирака задержали 26 иностранцев, в том числе россиян, в городе Мосул по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки Исламское государство, сообщает Associated Press.

Речь идет о двух мужчинах, восьми детях и 16 женщинах. Всех их перевезли в Багдад.

"Источники сообщают, что некоторые задержанные приехали в Ирак из Чечни. Женщины – из России, Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и ФРГ", – говорится в сообщении.

По данным собеседников агентства, женщины, чьи мужья присоединились к террористам, служили в службе обеспечения безопасности, сформированной ИГИЛ. О двух мужчинах информации нет.

Ожидается, что детей передадут властям стран их происхождения, а взрослым предъявят обвинения в терроризме.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в ходе зачистки Мосула от последних боевиков ИГИЛ были задержаны 20 женщин-джихадисток. Они готовились к нападениям на правительственные войска в освобожденном Мосуле.

Напомним, США составляют реестр иностранных боевиков ИГИЛ, среди которых немало россиян.

Источник: korrespondent.net
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