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22. 07. 2017

Суд избрал меру пресечения активистке Femen

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства активистке движения Femen Анжелине Диаш, которая накануне обнажила грудь в Адмнистрации президента.

Об этом сообщил ее адвокат Ярослав Яценко.

"Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей заграничного паспорта", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 июля во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси Анжелина Диаш обнажила грудь, после чего начала выкрикивать "Жыве Беларусь!". Ее вывели сотрудники государственной охраны.

Позже стало известно, что Диаш инкриминируют ч.3 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство). Ее грозит тюремный срок до пяти лет.

Источник: korrespondent.net
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