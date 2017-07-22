В Украине завершились учения Си Бриз-2017

Сегодня завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2017. Торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Одессе и в Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских учений Sea Breeze-2017, продолжавшихся с 10 июля. Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", – говорится в сообщении.

На церемонии закрытия учений в Одессе командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что участникам учений "удалось расширить формат учений на море, в поле, в воздухе и под водой". По его мнению, одной из особенностей маневров стало то, что во время мероприятий был апробирован морской операционный штаб, аналог которому уже в конце года планируют внедрить в организационно-штатной структуре украинских ВМС.

В свою очередь руководитель маневров от ВМС США капитан первого ранга Мэтью Леман заявил, что хотя учения и завершены, но США остаются верными своим партнерам и союзникам в регионе. По его словам, американские военные моряки "будут использовать каждый шанс, чтобы проводить в Черном море совместные учения".

Как сообщал Корреспондент.net, учения Си Бриз-2017 стартовали 10 июля в Одессе и длились две недели. В активной фазе учений принимали участие более 30 кораблей из США, Украины, Грузии, Румынии и Турции.

Ранее в Николаеве более 20 летательных аппаратов Украины и США приняли участие в авиационном компоненте учений.

Источник: korrespondent.net