Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2017, суббота, 21:09
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
22. 07. 2017

В Москве поселились редкие сирийские дятлы

В Битцевском лесу Москвы замечены редкие сирийские дятлы, сообщается на сайте мэра российской столицы.

"Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север. Во время учета сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь", – говорится в сообщении.

Сирийский дятел напоминает привычного для России большого пестрого дятла, но есть и отличия: черный "ус" не соединяется с черным зашейком, оперение под хвостом более бледное, есть пестрые вкрапления на боках.

Узнать их можно и по более высокому и мягкому крику, а барабанная дробь у них вдвое длиннее. Питаются дятлы этого вида не только насекомыми, но и различными плодами.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Сети было обнародовано видео с петухом, размеры которого способны поразить самое смелое воображение.

В Крыму стая птиц атаковала пассажирский самолет

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.