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22. 07. 2017

На Полтавщине археологи нашли скифское золото

В селе Бельск Полтавской области на территории историко-культурного заповедника Бельское городище археологи во время раскопок нашли скифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, которые датируются шестым веком. Об этом сообщают "Новини Полтавщини".

"Археологи, работающие в рамках третьей полевой археологической школы, за первые дни экспедиции откопали сенсационные находки. Они нашли снова скифское золото, уникальные уцелевшие амфоры скифской эпохи, различные украшения, наконечники для стрел и даже древние кожаные изделия", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Бельске уже третий год подряд проходят масштабные раскопки, куда съезжаются археологи и ученые из ведущих заведений Украины и других государств.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году в Бельске обнаружили около 30 золотых изделий, в скифском зверином стиле.

Напомним, в апреле прошлого года в Черкасской области неизвестные разграбили царский скифский курган. Из него могли украсть золота на миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net
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