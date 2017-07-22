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22. 07. 2017

В самолете, летевшем из Крыма, произошла разгерметизация

Пассажирский Боинг 737, вылетевший из аннексированного Крыма в Москву экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

"Командир самолета Боинг 737-800 авиакомпании Якутия, направлявшегося из Симферополя во Внуково, во время полета над Краснодарским краем доложил о неполадках на борту и запросил экстренную посадку", – сказал источник.

Он сообщил, что по уточненным данным, во время полета произошла разгерметизация салона, при этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски.

"Во время посадки пассажиры могли воспользоваться кислородными масками, однако ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту", – утверждает источник.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Крыму стая птиц атаковала пассажирский самолет авиакомпании Уральские авиалинии. Был поврежден носовой обтекатель лайнера.

Источник: korrespondent.net
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