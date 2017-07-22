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22. 07. 2017

Трамп ввел в состав флота новейший авианосец

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в строй крупнейшего атомного авианосца в мире и  первого в своем классе USS Gerald R. Ford (CVN 78).

Мероприятие состоялась в субботу, на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния, передает Укринформ.

"Из американской стали и американскими руками мы построили 100-тысячетонный месседж для мира. Американская сила не уступает никому", – заявил Трамп во время выступления.

В конце речи президент США сказал: "Я ввожу в строй корабль Gerald Ford. Да благословит Господь этот корабль и всех, кто на нем будет служить".

Как сообщал Корреспондент.net, авианосец Gerald Ford считается самым дорогим военным кораблем в мире. Его стоимость составила около 13 млрд долларов. Это совершенно новая серия атомных авианосцев США.

Строительство головного корабля началось в 2009 году и планировалось закончить еще в сентябре 2014 года, но эти сроки неоднократно сдвигались. Это было связано с тем, что на Gerald Ford многие технологии применялись впервые, и для их испытаний понадобилось больше времени.

Ожидается, что авианосец будет полностью готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. До этого времени он совершит несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

Всего США планируют построить 10 таких кораблей.

Исследование: Авианосцы уйдут в прошлое

Источник: korrespondent.net
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