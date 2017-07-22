В Египте утвердили казнь 28 человек

Сегодня суд в Каире подтвердил приговор о смертной казни через повешение 28 человек, причастных к убийству генерального прокурора Египта Хишама Бараката. Приговор был вынесен, после того как получил формальное одобрение верховного муфтия Египта, передает Egypt Independent.

Также суд по этому делу приговорил 15 человек к пожизненному тюремному заключению, 15 получили по 10 лет тюрьмы и еще восемь – по 15 лет. Осужденные могут обжаловать решение суда.

Всего под следствием находились 67 человек, большинство из которых принадлежат к различным террористическим группировкам.

Как сообщал Корреспондент.net, генпрокурор Египта Хишам Баракат погиб 29 июня 2015 года в Каире, когда его машину взорвали в центре города. Он умер в госпитале от ранений.

Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа Народное сопротивление Гизы, намеревавшаяся отомстить за смертные приговоры членам организации Братья-мусульмане.

Источник: korrespondent.net