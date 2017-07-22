Кремль прокомментировал законопроект США по новым санкциям против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях против России, передает CNN.

В текстовом сообщении на вопрос телеканала о том, как он оценивает такую договоренность американского конгресса, Песков ответил, что рассматривает ее "крайне негативно".





РФ может выслать 30 американских дипломатов – СМИ Напомним, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

В палате представителей США голосование по законопроекту пройдет 25 июля, после чего будет голосовать Сенат. Тем не менее документ для его окончательного принятия также должен подписать президент США Дональд Трамп.

Источник: korrespondent.net