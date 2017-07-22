Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2017, воскресенье, 00:11
+24°C
Завтра +23°C
+24°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
22. 07. 2017

Кремль прокомментировал законопроект США по новым санкциям против РФ

 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях против России, передает CNN.
 
В текстовом сообщении на вопрос телеканала о том, как он оценивает такую договоренность американского конгресса, Песков ответил, что рассматривает ее "крайне негативно".
 
Напомним, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

РФ может выслать 30 американских дипломатов – СМИ
 
В палате представителей США голосование по законопроекту пройдет 25 июля, после чего будет голосовать Сенат. Тем не менее документ для его окончательного принятия также должен подписать президент США Дональд Трамп.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.