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22. 07. 2017

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме в понедельник, 24 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в своем микроблоге в Twitter заявил, что Швеция, Франция и Египет призвали Совет Безопасности провести экстренное заседание по вопросу деэскалации в Иерусалиме.
 

Sweden, France & Egypt request #UNSC to urgently discuss how calls for de-escalation in #Jerusalem can be supported. https://t.co/qavY8xtuxZ

— Carl Skau (@CarlSkau) 22 июля 2017 г.

​Напомним, обострение конфликта между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросло в насилие, в результате которого погибли шесть человек.

Военные применяли против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированы с травмами.

Палестина прекращает контакты с Израилем

Позже стало известно, что вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Источник: korrespondent.net
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