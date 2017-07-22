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22. 07. 2017

У Макрона назвали дату нормандских переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал на понедельник, 24 июля, телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, главой РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Макрона.

Указано, что во время телефонного разговора будет обсуждаться конфликт на Донбассе. 

Напомним, 8 июля канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер РФ Владимир Путин договорились о важности соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

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В июне Макрон встретился с Порошенко в Киеве. Тогда президент Франции заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу. 

Источник: korrespondent.net
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