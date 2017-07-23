Донецкая фильтровальная станция снова остановилась

Донецкая фильтровальная станция вечером 22 июля была обесточена и прекратила работу. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляет, что является очередной провокаций со стороны сепаратистов.

Отмечается, что о ЧП на ДФС украинскую сторону СЦКК уведомили сотрудники станции. При этом, в течение 20 минут сепаратисты заявили о якобы начале обстрела Вооруженными силами Украины, приведшем к обесточиванию станции.





"Украинская сторона уверена, что этот фейковый обстрел ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Это уже вторая подобная попытка организована НВФ ОРДО за два последних дня", – говорится в сообщении.

В КП Компания Вода Донбасса сообщают, что 22 июля в 19.25 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция.

"Остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка", – говорится в сообщении компании.



На Луганщине десятки тысяч людей без воды

Напомним, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. 3 июля работа фильтровальной станции была возобновлена.

Источник: korrespondent.net