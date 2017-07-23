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23. 07. 2017

Донецкая фильтровальная станция снова остановилась

 
Донецкая фильтровальная станция вечером 22 июля была обесточена и прекратила работу. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
 
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляет, что является очередной провокаций со стороны сепаратистов.
 
Отмечается, что о ЧП на ДФС украинскую сторону СЦКК уведомили сотрудники станции. При этом, в течение 20 минут сепаратисты заявили о якобы начале обстрела Вооруженными силами Украины, приведшем к обесточиванию станции.
 
"Украинская сторона уверена, что этот фейковый обстрел ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Это уже вторая подобная попытка организована НВФ ОРДО за два последних дня", – говорится в сообщении.

 
В КП Компания Вода Донбасса сообщают, что 22 июля в 19.25 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция.
 
"Остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка", – говорится в сообщении компании.

На Луганщине десятки тысяч людей без воды
 
Напомним, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. 3 июля работа фильтровальной станции была возобновлена.

Источник: korrespondent.net
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