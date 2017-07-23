ЕС предостерег США от ужесточения санкций против РФ

Евросоюз заявил, что считает новый законопроект конгресса США по санкциям против России односторонними действиями Вашингтона и что эти ограничения могут привести к масштабным последствиям, передает Reuters.

В ЕС призвали Вашингтон продолжить координировать свои действия по этому документу с партнерами по "Большой семерке".

Евросоюз также опасается того, что новые санкции могут негативно повлиять на усилия по диверсификации в сфере энергетики и отказу от российского газа.

Напомним, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

В законопроект включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта Северный поток-2 и придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.



Кремль прокомментировал законопроект США по новым санкциям против РФ

В палате представителей США голосование по законопроекту пройдет 25 июля, после чего будет голосовать Сенат. Тем не менее документ для его окончательного принятия также должен подписать президент США Дональд Трамп.

Источник: korrespondent.net