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23. 07. 2017

ЕС предостерег США от ужесточения санкций против РФ

Евросоюз заявил, что считает новый законопроект конгресса США по санкциям против России односторонними действиями Вашингтона и что эти ограничения могут привести к масштабным последствиям, передает Reuters.

В ЕС призвали Вашингтон продолжить координировать свои действия по этому документу с партнерами по "Большой семерке".

Евросоюз также опасается того, что новые санкции могут негативно повлиять на усилия по диверсификации в сфере энергетики и отказу от российского газа.

Напомним, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

В законопроект включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта Северный поток-2 и придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.

Кремль прокомментировал законопроект США по новым санкциям против РФ

В палате представителей США голосование по законопроекту пройдет 25 июля, после чего будет голосовать Сенат. Тем не менее документ для его окончательного принятия также должен подписать президент США Дональд Трамп.

Источник: korrespondent.net
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