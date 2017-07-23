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23. 07. 2017

Иран заявил о старте производства новой ракеты

Иран объявил о начале нового ракетного проекта, несмотря на обострение отношений с США, сообщает Радио Свобода.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил на торжественной церемонии, что начинается производство ракеты Сайяд-3, дальность полета которой составит 27 километров.

По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против 18 компаний и физических лиц, причастных к иранской программе разработки баллистических ракет.  

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В апреле США ввели санкции против Ирана из-за его программы баллистических ракет. Тогда ограничения коснулись 13 физлиц и 12 учреждений.

Источник: korrespondent.net
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