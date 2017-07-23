Трамп обвинил СМИ в срыве ликвидации главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в срыве попытки ВС США ликвидировать лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади.

"Оплошавшая New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого террориста, аль-Багдади. Их нездоровая повестка важнее национальной безопасности", – написал Трамп в Twitter.



The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2017 г.

При этом он не пояснил, к чему именно относилось это высказывание.

The Hill сообщает, что такую запись Трамп мог сделать после просмотра передачи на телеканале Fox News. В ней обсуждалось, что в 2015 году США были близки к ликвидации аль-Багдади, но утечка информации в газету помешала операции.

Подполковник Тони Шаффер сказал, что The New York Times опубликовала информацию, не предназначенную для печати. В телеэфире в этот момент появилась надпись: "NYT сорвала попытку США ликвидировать аль-Багдади".



Пентагон не верит в смерть лидера ИГ аль-Багдади

Напомним, в середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии в результате российского авиаудара был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков. Террористы ИГИЛ подтвердили информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Однако разведка Ирака заявила, что лидер ИГИЛ жив.

Источник: korrespondent.net