Рейтинг Макрона за месяц упал на 10 процентов

Уровень доверия среди населения Франции к президенту страны Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche.

В июле уровень доверия к Макрону установился на отметке в 54%, в июне рейтинг Макрона составил 64%.

Отмечается, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета, а также опасениями населения, что предвыборные обещания не будут выполнены.





Макрон намерен на треть сократить парламент Франции Самое сильное падение доверия к президенту Франции было зафиксировано в июле 1995 года к тогдашнему главе страны Жаку Шираку.

Напомним, в начале июля Макрон спустился под воду на атомной подводной лодке Le Terrible в рамках военных учений.

Источник: korrespondent.net