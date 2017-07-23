Рейтинг Макрона за месяц упал на 10 процентов

Уровень доверия среди населения Франции к президенту страны Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche.
В июле уровень доверия к Макрону установился на отметке в 54%, в июне рейтинг Макрона составил 64%.
Отмечается, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета, а также опасениями населения, что предвыборные обещания не будут выполнены.
Напомним, в начале июля Макрон спустился под воду на атомной подводной лодке Le Terrible в рамках военных учений.
Источник: korrespondent.net