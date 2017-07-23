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23. 07. 2017

Рейтинг Макрона за месяц упал на 10 процентов

 
Уровень доверия среди населения Франции к президенту страны Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche.
 
В июле уровень доверия к Макрону установился на отметке в 54%, в июне рейтинг Макрона составил 64%. 
 
Отмечается, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета, а также опасениями населения, что предвыборные обещания не будут выполнены.
 
Самое сильное падение доверия к президенту Франции было зафиксировано в июле 1995 года к тогдашнему главе страны Жаку Шираку.

Макрон намерен на треть сократить парламент Франции
 
Напомним, в начале июля Макрон спустился под воду на атомной подводной лодке Le Terrible в рамках военных учений.

Источник: korrespondent.net
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