Власти Сирии с апреля не применяли химоружие – США

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военные правительственных войск Сирии не применяли химическое оружие с момента удара Соединенными Штатами по сирийской авиабазе Шайрат, передает РИА Новости.
"Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени", – сказал генерал.
Напомним, в июне Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.
Населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии подвергся химатаке 4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга по правам человека, в результате случившегося погибли более 80 человек.
Путин: Доказательств химической атаки Асада нет
В ответ на химическую атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Американские военные заявили, что именно оттуда вылетели самолеты, которые провели химическую атаку. Свою причастность сирийские власти отрицают.
Источник: korrespondent.net