Власти Сирии с апреля не применяли химоружие – США

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военные правительственных войск Сирии не применяли химическое оружие с момента удара Соединенными Штатами по сирийской авиабазе Шайрат, передает РИА Новости.

"Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени", – сказал генерал.

Напомним, в июне Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.

Населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии подвергся химатаке 4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга по правам человека, в результате случившегося погибли более 80 человек.



Путин: Доказательств химической атаки Асада нет



В ответ на химическую атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Американские военные заявили, что именно оттуда вылетели самолеты, которые провели химическую атаку. Свою причастность сирийские власти отрицают.

Источник: korrespondent.net