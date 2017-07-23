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23. 07. 2017

В Санкт-Петербурге выпавший град образовал сугробы


В некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу, 22 июля, прошел ливень и град. Выпавший град засыпал улицы, на дорогах образовались сугробы.
 
Как сообщают пользователи в социальных сетях, улицы города усыпало градинами размером с черешню.

 

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Публикация от Фотография | Путешествия (@miladianova)


 

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Публикация от Evgenie Polyntsov (@skygoga)


 

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Публикация от Evgenie Polyntsov (@skygoga)

Ранее сообщалось, что в Испании гигантским градом убило овец.

Источник: korrespondent.net
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