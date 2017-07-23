В Санкт-Петербурге выпавший град образовал сугробы

В некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу, 22 июля, прошел ливень и град. Выпавший град засыпал улицы, на дорогах образовались сугробы.
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Публикация от Evgenie Polyntsov (@skygoga)
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Публикация от Evgenie Polyntsov (@skygoga)
Источник: korrespondent.net