Пентагон: Россия является "огромной угрозой" для США

Россия имеет большой военный потенциал и является "огромной угрозой" для США. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

"Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой", – сказал генерал.

По его словам, угрозы со стороны России можно сравнить с угрозами со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР.

"Но именно Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере", – заявил Данфорд.





Глава Пентагона: НАТО не угроза для России Американский генерал отметил, что для предотвращения угроз со стороны РФ необходимо развивать партнерство с НАТО, поскольку Россия на постоянной основе наращивает свой военный и киберпотенциал.

Напомним, ранее глава ЦРУ заявил, что Россия мешает США во внешней политике.

Источник: korrespondent.net