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23. 07. 2017

Пентагон: Россия является "огромной угрозой" для США

 
Россия имеет большой военный потенциал и является "огромной угрозой" для США. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.
 
"Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой", – сказал генерал.
 
По его словам, угрозы со стороны России можно сравнить с угрозами со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР. 
 
"Но именно Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере", – заявил Данфорд.
 
Американский генерал отметил, что для предотвращения угроз со стороны РФ необходимо развивать партнерство с НАТО, поскольку Россия на постоянной основе наращивает свой военный и киберпотенциал.

Глава Пентагона: НАТО не угроза для России
 
Напомним, ранее глава ЦРУ заявил, что Россия мешает США во внешней политике.

Источник: korrespondent.net
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