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23. 07. 2017

В Германии заявили о возможном ухудшении отношений с РФ

 
В МИД Германии заявили о возможности ухудшения отношений с Россией из-за ситуации с поставкой в Крым турбин Siemens. Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на представителя ведомства.
 
"Федеральное правительство в очередной раз напоминает российским властями, что такое грубое нарушение санкций ухудшит германо-российские отношения", – цитирует газета пресс-секретаря МИД Германии.
 
Как сообщал Корреспондент.net, компания Siemens заявила, что все четыре парогазовые турбины, предназначавшиеся для Краснодарского края РФ, были модифицированны и незаконно поставлены в Крым.
 
В связи с этим немецкий концерн сообщил о временном прекращении поставок оборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству.

В РФ уволен глава компании, попавшей в скандал с Siemens
 
В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Siemens, назвав ее вопросом компаний, по линии которых осуществляется сотрудничество.
 

Источник: korrespondent.net
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