В Германии заявили о возможном ухудшении отношений с РФ

В МИД Германии заявили о возможности ухудшения отношений с Россией из-за ситуации с поставкой в Крым турбин Siemens. Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на представителя ведомства.

"Федеральное правительство в очередной раз напоминает российским властями, что такое грубое нарушение санкций ухудшит германо-российские отношения", – цитирует газета пресс-секретаря МИД Германии.



Как сообщал Корреспондент.net , компания Siemens заявила, что все четыре парогазовые турбины, предназначавшиеся для Краснодарского края РФ, были модифицированны и незаконно поставлены в Крым.

В связи с этим немецкий концерн сообщил о временном прекращении поставок оборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству.



В РФ уволен глава компании, попавшей в скандал с Siemens

В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Siemens, назвав ее вопросом компаний, по линии которых осуществляется сотрудничество.