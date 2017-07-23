Итоги 22.07: Триумф Харлан и золото под Полтавой

Учения Си Бриз-2017 завершились в Украине

В Украине завершились учения Си Бриз-2017, которые продолжались две недели. Торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области. Спецподразделения и техника проводившихся военных учений покинула Украину.

Трамп ввел в боевой состав флота авианосец нового класса

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в строй крупнейшего атомного авианосца в мире и первого в своем классе USS Gerald R. Ford (CVN 78). Мероприятие состоялась на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

Украинка стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинская спортсменка Ольга Харлан стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве.

В финале чемпионате мира в немецком Лейпциге она победила спортсменку из Туниса Аззу Бесбес с разгромным счетом – 15:5.

В Полтавской области археологи нашли скифское золото

В селе Бельск Полтавской области на территории историко-культурного заповедника Бельское городище археологи во время раскопок нашли скифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, которые датируются шестым веком.

Донецкая фильтровальная станция остановила работу

Донецкая фильтровальная станция вечером 22 июля из-за обстрела была обесточена и прекратила работу. Остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка.

В США согласовали законопроект об усилении санкций против РФ

Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России. Документ поступил в нижнюю палату Конгресса США.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

В Кремле "крайне негативно" оценили новый законопроект о санкциях США против России.

ЕС заявил, что считает новый законопроект конгресса США по санкциям против РФ односторонними действиями Вашингтона и что эти ограничения могут привести к масштабным последствия.

Сенат Польши одобрил спорный закон о Верховном суде

Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда. Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Источник: korrespondent.net