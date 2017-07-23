Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2017, воскресенье, 07:45
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
23. 07. 2017

Итоги 22.07: Триумф Харлан и золото под Полтавой

Учения Си Бриз-2017 завершились в Украине

В Украине завершились учения Си Бриз-2017, которые продолжались две недели. Торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области. Спецподразделения и техника проводившихся военных учений покинула Украину. 

Трамп ввел в боевой состав флота авианосец нового класса

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в строй крупнейшего атомного авианосца в мире и первого в своем классе USS Gerald R. Ford (CVN 78). Мероприятие состоялась на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

Украинка стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинская спортсменка Ольга Харлан стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве.

В финале чемпионате мира в немецком Лейпциге она победила спортсменку из Туниса Аззу Бесбес с разгромным счетом – 15:5.

В Полтавской области археологи нашли скифское золото

В селе Бельск Полтавской области на территории историко-культурного заповедника Бельское городище археологи во время раскопок нашли скифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, которые датируются шестым веком.

Донецкая фильтровальная станция остановила работу

Донецкая фильтровальная станция вечером 22 июля из-за обстрела была обесточена и прекратила работу. Остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка.

В США согласовали законопроект об усилении санкций против РФ

Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России. Документ поступил в нижнюю палату Конгресса США.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

В Кремле "крайне негативно" оценили новый законопроект о санкциях США против России.

ЕС заявил, что считает новый законопроект конгресса США по санкциям против РФ односторонними действиями Вашингтона и что эти ограничения могут привести к масштабным последствия.

Сенат Польши одобрил спорный закон о Верховном суде

Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда. Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.