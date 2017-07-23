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23. 07. 2017

Демократы пояснили поражение Хиллари Клинтон

Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер пояснил, почему их кандидат в президенты Хиллари Клинтон проиграла на выборах.

В интервью Washington Post он заявил, что избиратели не понимали, что отстаивает Клинтон, поэтому она и проиграла.

"Так что же мы сделали не так? Люди не знали, что мы отстаиваем, мы были просто против Трампа. И они до сих пор верят в это", - сказал Шумер.

По его словам, демократам не имеет смысла обвинять в своем поражении Россию и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Когда вы проигрываете кому-то, у кого 40-процентная популярность, вы не обвиняете других - Коми, Россию. Вы вините себя", - отметил политик.

Отметим, опрос в середине июля этого года показал, что рейтинг Клинтон ниже, чем Дональда Трампа, победившего на выборах.

В начале мая сама Клинтон заявила, что Россия и Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах в 2016 году.

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Источник: korrespondent.net
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