В Вашингтоне не исключили вооруженный конфликт с КНДР

США должны быть готовы к вооруженному конфликту с Северной Кореей. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает Интерфакс.

Данфорд на конференции по безопасности в Аспене отметил, что военные меры в отношении Пхеньяна не стоит называть "немыслимыми", но такими, которые принесут к потерям, не сравнивым со Второй мировой войной.

"Это будет ужасным, приведет, к сожалению, к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни. Я имею в виду то, что люди, пережившие Вторую мировую, никогда не сталкивались с такими жертвами, которые может принести война на Корейском полуострове", - сказал он.

Генерал подчеркнул, что немыслимым является позволить, чтобы ядерные ракеты КНДР поразили американскую территорию.

"Ппоэтому моя задача - использовать военные меры, чтобы не допустить этого. Я уже говорил об этом партнерам - как друзьям, так и противникам", - отметил военный.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании Совбеза ООН, что Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу, чтобы изменить поведение КНДР.

В ночь на 4 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая по заверению Пхеньяна, может достичь американской территории.

Северная Корея. Повседневная жизнь в ирреальности

Источник: korrespondent.net