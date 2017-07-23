Россия заменит украинские Ан-124 "Слонами" - СМИ

Россия планирует заменить украинский самолет Ан-124 Руслан тяжелым транспортником своего производства под названием Слон, пишет Republic.

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил на авиасалоне МАКС проект тяжелого транспортного самолета Слон.

Спецификации нового аппарата опубликованы 22 июля в неформальном блоге bmpd, выходящим под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Слон будет способен перевозить 150 тонн грузов на расстояние более семи тысяч километров. Скорость, которую будет способен развить новый самолет, превысит 850 километров в час.

На презентации в ЦАГИ отметили, что обслуживать самолеты Руслан становится все сложнее "в текущей политической обстановке".

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19 июля российские СМИ писали, что Россия не планирует возобновлять производство Русланов.

Россия заявила о желании выпускать Русланы без Украины еще в марте 2014 года. На что в Антонове ответили, что без украинской стороны это невозможно.

Летом 2016 года СМИ писали, что между Украиной и Россией может разгореться новый спор, поскольку Москва намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием украинских самолетов Ан-124 Руслан.

В Киеве подчеркнули, что Россия не получит от Украины права на обслуживание Русланов.

Руслан - самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет, который в 1982-1988 годах был также крупнейшим по габаритам самолетом в мире.

Ан-124 способен поднять в воздух до 120 тонн груза и развить максимальную скорость до 865 километров в час. В России Руслана в основном эксплуатирует Минобороны.

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Источник: korrespondent.net