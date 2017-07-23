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23. 07. 2017

Посол России в США завершил свою миссию

Посол России в США Сергей Кисляк, чье имя упоминается в расследованиях связей американского президента Дональда Трампа с Москвой, вышел в отставку с этого поста, сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

"Двадцать второго июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар", - сообщил Лахонин.

Кисляк может стать сенатором в Совфеде РФ от республики Мордовия и занять пост зампреда комитета по международным делам, передает РИА Новости.

Должность российского посла в США Кисляк занимал с 2008 года.

Имя Сергея Кисляка неоднократно упоминалось в связи с расследованиями связей политиков, близких к администрации Трампа, с Россией.

В частности, о своих встречах с Кисляком, заполняя документы для получения допуска к засекреченной информации, умолчал министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

С российским послом встречался и зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер, а также еще два представителя избирательного штаба Трампа - Джеффри Гордон и Картер Пейдж.

Источник: korrespondent.net
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